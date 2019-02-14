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GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 16:15 | Son Güncelleme

Kocaeli merkezli 7 ilde, örgütün "TSK yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 2'si tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, önceki gün gözaltına alınan 1 muvazzaf binbaşı, 1 muvazzaf yüzbaşı, 1 muvazzaf teğmen ve 8'i muvazzaf 11 astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 1'i muvazzaf, 1'i de emekli 2 astsubay tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 12'si muvazzaf, 2'si açığa alınan, 2'si emekli askeri personel olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Yalova, Zonguldak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 1 muvazzaf binbaşı, 1 muvazzaf yüzbaşı, 1 muvazzaf teğmen ve 8'i muvazzaf 11 astsubay gözaltına alınmıştı.

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu<br />

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu<br />

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu<br />

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