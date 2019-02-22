GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturması doğrultusunda, gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3 muvazzaf astsubay, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 muvazzaf yüzbaşı ve 11'i muvazzaf 16 astsubay toplam 17 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 4 şüphelinin, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı öğrenildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca 15'i muvazzaf, 3'ü görevden uzaklaştırılan, 1'i istifa eden ve 1'i de emekli 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19 Şubat'ta Kocaeli, İstanbul, İzmir, Yalova, Kırıkkale ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheliler gözaltına alınmıştı.

