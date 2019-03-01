GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturması doğrultusunda gözaltına alınan 5'i muvazzaf 10 askeri personel ile 1 "mahrem abi"nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden görevden uzaklaştırılan 1 binbaşı, istifa eden 1 üsteğmen ile görevden uzaklaştırılan 1 astsubay tutuklandı, 1 muvazzaf teğmen, 3'ü muvazzaf 6 astsubay ile etkin pişmanlıktan faydalanan 1 "mahrem abi", adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma doğrultusunda, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kocaeli, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Aydın ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda görevden uzaklaştırılan 1 binbaşı, istifa eden 1 üsteğmen, 1 muvazzaf teğmen ile 4'ü muvazzaf, 1'i ihraç, 2'si görevden uzaklaştırılan 7 astsubay olmak üzere toplam 10 askeri personel gözaltına alınmıştı.