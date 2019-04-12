GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturması doğrultusunda firari bir şüpheli de gözaltına alındı.

Daha sonra emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheliden 3 muvazzaf astsubay, serbest bırakıldı.

Diğer 17 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından bir ihraç üsteğmen ile 2 "mahrem abi" çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, bir muvazzaf binbaşı, bir ihraç üsteğmen, 3 muvazzaf teğmen, 7'si muvazzaf 8 astsubay ile bir eski askeri okul öğrencisi toplam 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, bir astsubay ile bir eski askeri okul öğrencisinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturmaları doğrultusunda, 13'ü muvazzaf, 4'ü meslekten ihraç edilen 17 askeri personel, 1 eski askeri okul öğrencisi ile 2 sivil "mahrem abi" hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kocaeli, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Düzce, Zonguldak, Kars, Hatay, Kayseri, Adana ve Gümüşhane'de başlatılan eş zamanlı operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

