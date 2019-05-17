HABER

GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 17:09 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Eş zamanlı operasyonda yakalanan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, aralıklarla adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan açığa alınan 2 astsubay tutuklandı, 2 muvazzaf üsteğmen, 2'si muvazzaf, 1'i açığa alınan, 1'i de emekli 4 astsubay, 4 eski askeri öğrenci ve 1 "mahrem abi" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 11 kişiden 7'sinin etkinlik pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.

Bu arada, bir firari zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde, 14 Mayıs'ta aralarında muvazzafların da bulunduğu 3 üsteğmen, 6 astsubay ile 4 eski askeri öğrenci ve bir "mahrem abi" olmak üzere 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Manisa, Hatay, Konya ve Van'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
'Türkiye tarım açısından çok güçlü, zengin bir ülke' (2)'Türkiye tarım açısından çok güçlü, zengin bir ülke' (2)
Belediye Başkanına gelen tebrik çiçekleri, ihtiyaç sahiplerine yardıma dönüştüBelediye Başkanına gelen tebrik çiçekleri, ihtiyaç sahiplerine yardıma dönüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY operasyonu Kocaeli Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Bahçeli duyurmuştu! MHP İstanbul için çalışmalara başlıyor

Bahçeli duyurmuştu! MHP İstanbul için çalışmalara başlıyor

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? 19 Mayıs ertesi resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Gri Kategori'de aranan terörist Raife Kutlak öldürüldü

Gri Kategori'de aranıyordu! Öldürüldü

Çiftlik Bank davasında 9 tahliye

Çiftlik Bank davasında 9 tahliye

'Dokuzuncu gezegen'de sıra dışı bahar

'Dokuzuncu gezegen'de sıra dışı bahar

Eskişehir'de cezaevi firarisi 8 saatte ikna edildi

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Trabzon'da bir tarihi menfez daha bulundu

Yüzlerce yıldır oradaymış! Bir menfez daha bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.