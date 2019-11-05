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GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 12:24 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin "TSK yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı - Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 eski askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Kocaeli, İstanbul, Trabzon, Sakarya, Konya, Edirne ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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FETÖ operasyon

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