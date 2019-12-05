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GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 18:17 | Son Güncelleme

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen eski çalışan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması"nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski kurum çalışanı 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden M.O. ve İ.Ö, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Kocaeli, Diyarbakır, Yalova ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY kocaeli adliyesi operasyon

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