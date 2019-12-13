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GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 11 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 19:57 | Son Güncelleme

Şüphelilerden 6'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 11 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 11 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

6'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Firari 1 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, görevden geçici uzaklaştırılan 1 binbaşı, 1 muvazzaf üsteğmen, 2'si muvazzaf 4 astsubay ile 4 eski askeri okul öğrencisinin de aralarında bulunduğu 12 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, 10 Aralık'ta Kocaeli, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Antalya ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanmıştı.

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 6'sı adliyeye getirildi

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Kocaeli operasyon TSK

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