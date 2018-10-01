GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 5'i muvazzaf 9 askeri personel ile 1'i sivil 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7'si muvazzaf 13 askeri personel ve 1'i sivil 14 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli, İstanbul, İzmir, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Giresun ve Sakarya'da operasyon başlattı.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 muvazzaf binbaşı, 1 ihraç yüzbaşı, 3'ü muvazzaf 6 astsubay, 1 muvazzaf uzman jandarma ve örgütle bağlantılı okullarda görev yaptığı belirlenen 1 öğretmen olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

