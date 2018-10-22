GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 1 yüzbaşı ile 4'ü muvazzaf 9 astsubay toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 4'ü muvazzaf 17 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli, İstanbul, Ankara, Muğla, Sakarya, Balıkesir, Giresun ve Konya'da operasyon düzenledi.
Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, meslekten ihraç edilen 1 yüzbaşı ile 4'ü muvazzaf 9 astsubay toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.
Firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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