GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 22'ye ulaştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen, aralarında açığa alınan, muvazzaf, emekli subay ve astsubayların da bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Diğer şüphelilerden aralarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalananların da olduğu 15 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10'u muvazzaf 24 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.