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GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 14:26 | Son Güncelleme

Kocaeli merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı - Firari 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 13'ü muvazzaf 20 askeri personel ile askeri personelle ilgilendiği tespit edilen 2 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Niğde, Bartın, Bingöl, Çankırı, Kahramanmaraş, Isparta, Giresun, Zonguldak ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, TSK'dan ihraç edilen albay, 1 muvazzaf teğmen, 10'u muvazzaf 12 astsubay, 1 akademisyen ve 1 uzman jandarma olmak üzere 16 şüpheli yakalandı.

Firari 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ TSK

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