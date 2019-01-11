GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde Kocaeli merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan, TSK'dan ihraç edilen albay, 1 muvazzaf teğmen, 10'u muvazzaf 13 astsubay, 1 akademisyen ve 1 uzman jandarma olmak üzere 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu arada, soruşturma kapsamında açığa alınan ve yakalanan firari bir astsubayın da emniyetteki işlemler tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ü muvazzaf 4 astsubay tutuklanırken, diğerleri adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin, firari 5 şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

- Süreç

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 13'ü muvazzaf 20 askeri personel ile askeri personelle ilgilendiği tespit edilen 2 sivil hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Niğde, Bartın, Bingöl, Çankırı, Kahramanmaraş, Isparta, Giresun, Zonguldak ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi yakalanmıştı.

