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GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 23:05 | Son Güncelleme

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli suç örgütü operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 12'si tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartı getirilerek salıverildi.

Alınan bilgiye göre, "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarına yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında 18 Haziran'da Kocaeli, İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 17'si ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 16'sı ise Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 18 Haziran'da icra müdürlüklerinin taşınır ve taşınmaz mallar için gerçekleştirdiği ihalelerdeki usulsüzlüklere ilişkin operasyonda 33 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlıların ikametgahlarında yapılan aramalarda atılı suçla ilgili dokümanlar, notlar, belgeler ve dijital materyaller ele geçirilmişti.

Kocaeli merkezli suç örgütü operasyonu

Kocaeli merkezli suç örgütü operasyonu

Kocaeli merkezli suç örgütü operasyonu

Kocaeli merkezli suç örgütü operasyonu

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Anahtar Kelimeler:
33 gözaltı suç örgütü

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