KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden adliyeye sevk edilen 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından aşırı sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerinin Kocaeli, İstanbul ve İzmir'de düzenlediği operasyonda, söz konusu 4 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
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