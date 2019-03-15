KOCAELİ (AA) - Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce, kendilerine "Maskeli Beşler" adı veren hırsızlık zanlılarına yönelik İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 10 Şubat'ta İzmit ve Gebze ilçelerinde meydana gelen evden hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.

Olayların, kendilerine "Maskeli Beşler" ismi veren ve İstanbul ile Tekirdağ'da da benzer olaylara karışan hırsızlık çetesi tarafından işlendiğini belirleyen ekipler, bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, olayda kullanılan çalıntı otomobilin plakasından yola çıkarak, zanlıların kimliğini tespit etti.

İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda çete lideri M.C. (22) ile E.Y. (21), B.K. (22), E.Ü. (22) gözaltına alınırken, H.C. (22) ise Tekirdağ'da yakalandı.

Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin 9 Mart günü İstanbul Maltepe’de girdikleri bir evden tablet ve dizüstü bilgisayar, 3 bin 600 lira nakit para ve 3 adet altın yüzük çaldığı, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde girdikleri 5 ayrı evden 20 bin lira değerinde eşya çaldığı tespit edildi.