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GÜNCELLEME- Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü kazada öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 15:52 | Son Güncelleme

Yokuşa park ettiği otomobilinin hareket etmesiyle ezilen İl Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban: - "İncelemeler devam ediyor" VALİ YARDIMCISININ AÇIKLAMASI İLE DETAY EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yokuşa park ettiği otomobilinin hareket etmesiyle ezilen İl Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel (65), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Başiskele ilçesi Damlar Mahallesi Mahmutçavuş Caddesi Ziyapaşa Sokak'ta yaptırdığı evin inşaatında çalışan işçilere yemek götüren Özel, 34 ZB 9350 plakalı otomobilini park etti.

İndikten sonra yokuş aşağı hareket eden otomobil, durumu fark etmeyen Özel'i ezdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza haberini alarak hastaneye gelen Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Özel'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Balaban, daha sonra kaza yerinde incelemelerde bulunarak polisten bilgi aldı.

Vali Yardımcısı Balaban, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın henüz çok yeni olduğunu belirterek, "İncelemeler devam ediyor. Olay çok yeni. İncelemelerden sonra netlik kazanacak." diye konuştu.

Evli ve 2 çocuk babası olan Özel'in, yaklaşık 5 yıldır Kocaeli'de görev yaptığı, 3 ay sonra emekli olmaya hazırlandığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
İl Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel trafik kazası

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