HABER

GÜNCELLEME - Kocaeli ve Trabzon'da fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 18:50 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 17 kişiden 9'u tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu kadınlarla fuhuş yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin, yabancı uyruklu kadınları iş vaadiyle Türkiye'ye getirerek pasaportlarını alıkoydukları ve darbederek fuhşa zorladıklarını tespit eden polis ekipleri, Kocaeli'nin Gebze, Çayırova ve Darıca ilçeleriyle Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında aynı aileden olanların da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Benzer suçlardan sabıkaları olduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ekiplerce, 7'si Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan uyruklu 8 kadının fuhşa zorlandığı belirlendi.

Yabancı uyruklu kadınlar, sağlık kontrolünün ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, diğer kadın şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlıların, iş yerinde garson gibi çalıştırdıkları kadınları fuhşa zorladıkları, yakalanmamak için arayanlarla referans vermeleri şartıyla irtibat kurdukları tespit edildi.

GÜNCELLEME - Kocaeli ve Trabzon'da fuhuş operasyonu

- Gözaltına alınan 17 kişiden 9'u tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Kocaeli ve Trabzon'da fuhuş operasyonu

Kocaeli ve Trabzon'da fuhuş operasyonu

Kocaeli ve Trabzon'da fuhuş operasyonu

Kocaeli ve Trabzon'da fuhuş operasyonu

Kocaeli ve Trabzon'da fuhuş operasyonu

Kocaeli ve Trabzon'da fuhuş operasyonu

Kocaeli ve Trabzon'da fuhuş operasyonu

Kocaeli ve Trabzon'da fuhuş operasyonu

Kocaeli ve Trabzon'da fuhuş operasyonu

Kocaeli ve Trabzon'da fuhuş operasyonu

Kocaeli ve Trabzon'da fuhuş operasyonu

Kocaeli ve Trabzon'da fuhuş operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fuhuş operasyonu Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

İmamoğlu paylaşımları sürüyor! 'Pamuk prens...'

İmamoğlu paylaşımları sürüyor! 'Pamuk prens...'

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Bakan duyurdu: Yakında açıklayacağız

Bakan duyurdu: Yakında açıklayacağız

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmaray'da arıza! Seferler gecikmeli yapılıyor

Marmaray'da arıza! Seferler gecikmeli yapılıyor

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilitlendi

Yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilitlendi

Van'da korkunç kaza! Otomobille iş makinesi çarpıştı

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismar olayında yeni gelişme! Suçlamaları kabul etti

Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismar olayında yeni gelişme!

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

Pedofili ifadeleri tepki çekmişti! 'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili yeni gelişme

Pedofili ifadeleri tepki çekmişti! 'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.