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GÜNCELLEME - Kocaeli'de 16 suçtan aranan kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 18:34 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen Göksel A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli'de 16 suçtan aranan kişi yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık gibi 16 ayrı suçtan 15 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve devam eden davaları bulunan kişi, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen Göksel A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, Kocaeli, İstanbul, Karabük, Zonguldak ve Gümüşhane'de kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık gibi 16 suçtan 15 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve devam eden davaları bulunan Göksel A'nın İzmit'te olduğunu belirledi.

Ekipler, fiziki takibin ardından gerçekleştirdiği operasyonla 9 aydır aranan Göksel A'yı Yahyakaptan Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi önünde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göksel A. işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kocaeli'de 16 suçtan aranan kişi yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kocaeli

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