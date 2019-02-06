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GÜNCELLEME - Kocaeli'de akaryakıt hırsızlığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 19:41 | Son Güncelleme

Körfez ilçesinde dolum tesisinden tankerlere aktardıkları akaryakıtları 6 ay boyunca 50-100 litreler halinde çekerek sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, dolum tesisinden tankerlere yükledikleri akaryakıtları 6 ay boyunca 50-100 litreler halinde çekerek sattıkları ileri sürülen 10 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, bir akaryakıt istasyonunun, tankerlerden kendilerine eksik yakıt getirildiği ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Tankerleri dolum tesisinden sonra izleyen ekipler, araçların ilçedeki tır parkında akaryakıtın bir miktarını boşalttığını tespit etti.

Hem tır parkına hem de tankerlere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, E.T, A.Ç, T.T, S.H.K, İ.G, F.Z, D.C, K.S, A.K ve B.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 10 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerin tır parkına geldiğinde tankerden mührü bozmadan 50-100 litreler halinde akaryakıt çektikleri ve kurdukları düzenekle bunları gelen araçlara sattıkları, yapılan işlemden şüphe duyulmaması için de fire payı olarak ifade edilen miktarı kullandıkları öğrenildi.

Söz konusu işlemi 6 ayda defalarca kez yaptığı öne sürülen zanlıların, akaryakıt hırsızlığından yaklaşık 1 milyon lira kazanç elde ettikleri belirtildi.

GÜNCELLEME - Kocaeli'de akaryakıt hırsızlığı iddiası

- Körfez ilçesinde dolum tesisinden tankerlere aktardıkları akaryakıtları 6 ay boyunca 50-100 litreler halinde çekerek sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

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Kartal'da bina çöktü

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Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

Kartal'da bina çöktü

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akaryakıt hırsızlık Kocaeli

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