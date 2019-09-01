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GÜNCELLEME - Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 21:43 | Son Güncelleme

Başiskele ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ VE DETAY EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Seymen Mahallesi Liman Caddesi Atık Su Tesisleri mevkisinde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serdar İlter (31), boyun ve sırtından bıçakla ağır yaralandı.

İlter'in arkadaşı Mesut Ş, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Serdar İlter'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olay yerinin yakınında bulunan parkta görevli olduğu öğrenilen T.E'nin (17) yerinde olmadığını fark edince Gölcük ilçesindeki evine gitti. İncelemede üzerinde kan lekesi olduğu görülen T.E. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Amirliği ve Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili T.E'nin yanında bulunan E.V. (15), A.T. (16) ve O.T'yi (23) de yakaladı.

İlter'in arkadaşı Mesut Ş. ile şüpheli O.T'nin, ifadelerinde, T.E'nin bıçakla İlter'i öldürdüğünü söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, E.V, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan T.E'nin çeşitli suçlardan kaydının olduğu, Serdar İlter'in İzmit'teki bir otomobil fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

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