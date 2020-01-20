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  4. GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir AVM'de çıkan yangın söndürüldü

GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir AVM'de çıkan yangın söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 07:07 | Son Güncelleme

AVM'deki bazı iş yerlerinde büyük çapta hasar oluştu YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Caddesi'ndeki AVM'nin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye diğer ilçelerden ve İstanbul'dan itfaiye ekibi sevk edildi.

Çatıyı saran alevler, kısa sürede binanın üst katlarına sıçradı.

Yangının AVM'nin yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramasını engellemek için önlem alan itfaiye ekipleri, yaklaşık 3,5 saat süren çalışmaların ardından yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle alışveriş merkezindeki bazı iş yerlerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

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