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GÜNCELLEME - Kocaeli'de büfelerden hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 22:26 | Son Güncelleme

4 ilçede büfelerden 152 bin lira değerinde malzeme çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli'de büfelerden hırsızlık

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin 4 ilçesinde büfelerden 152 bin lira değerinde malzeme çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çayırova, Darıca, Körfez ve Gebze ilçelerinde büfelerden hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Büfelerden 152 bin lira değerinde malzeme çalındığı belirlendi.

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen şüpheliler A.Ç. (23), İ.T. (21), M.B. (17) ve Y.P. (17) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada olayla ilgili olduğu belirlenen 2 kişinin ise daha önce farklı suçlardan tutuklandığı öğrenildi.

Kocaeli'de büfelerden hırsızlık

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık iddiası Kocaeli

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