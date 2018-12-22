GÜNCELLEME - Kocaeli'de cinayet

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir kişinin pompalı tüfek ve tabancayla vurularak öldürülmesi olayına karıştıkları gerekçesiyle biri yaralı 5 kişi gözaltına alındı.

Beylikbağı Mahallesi 427. Sokak'ta park halinde bulunan 41 UD 019 plakalı minibüste Murat Barış Dikbıyık (26) ile ismi henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmada Dikbıyık, pompalı tüfek ve tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dikbıyık'ın öldüğünü belirlerken, araca da 4 kurşun isabet ettiği öğrenildi.

Dikbıyık'ın cenazesi, cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, olayda çenesinden silahla yaralanan ve tedavi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne giden İ.K. ile K.Ö, Z.K, H.V.Ö. ve M.G. gözaltına aldı.

