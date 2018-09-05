GÜNCELLEME - Kocaeli’de DEAŞ operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli’de, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2015 yılında Ürdün’e firar eden ve Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen şüpheli F.A’nın, kentte olduğunu belirledi.

DEAŞ’a elaman kazandırmak için faaliyetlerde bulunduğu ileri sürülen şüpheli, polisin teknik ve fiziki takibi sonucu düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Kocaeli Adliyesi’ne getirildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan F.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

