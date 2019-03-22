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GÜNCELLEME - Kocaeli'de DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 16:40 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SONUÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ünün, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ operasyonu Kocaeli

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