GÜNCELLEME - Kocaeli'de DEAŞ operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde bir dönem faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca Suriye'de bir dönem terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik İzmit, Başiskele ve Gebze ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.
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