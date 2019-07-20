GÜNCELLEME - Kocaeli'de denizde kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde denizde kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Tütünçiftlik 95 Evler sahilinde iskeleden denize giren Suriye uyruklu Şamil El Hüseyin (13) ile Abdülhalik (9) ve Ömer (15) Elali kardeşler ve henüz kimliği öğrenilemeyen bir çocuk suda çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden vatandaşlardan Erol Değer, suya atlayarak Şamil El Hüseyin ve Ömer Elali ile diğer çocuğu kıyıya çıkardı. Abdülhalik Elali ise bu sırada gözden kayboldu.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi, deniz polisi ile dalgıç sevk edildi.

Ömer ve Şamil, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Deniz kıyısında 'denize girmek tehlikeli ve yasaktır' tabelasının bulunduğu gözlemlenirken, arama çalışmalarını kıyıda toplanan vatandaşlar da izledi.

Yaklaşık 4 saat süren arama çalışmasının ardından Abdülhalik Elali'nin cesedi, kıyıdan 100 metre açıkta bulundu.

Elali'nin cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

- "3 çocuğu aldım, o sırada diğeri gözden kayboldu"