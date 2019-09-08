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GÜNCELLEME - Kocaeli'de denize giren çocuk kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 20:02 | Son Güncelleme

Kaybolan çocuğu arama çalışmalarına ara verildi KİMLİK BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren iki çocuktan biri kurtarıldı, diğeri kayboldu.

Babalı köyünde denize giren 12 yaşındaki Mert Ekici ile 14 yaşındaki Emirhan Doğar, suda çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden vatandaşlar çocuklardan Ekici'yi kıyıya çıkardı, Doğar ise gözden kayboldu.

Olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, deniz polisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan Ekici, sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada çalışmalar kapsamında İstanbul'dan havalanan sahil güvenlik helikopteri, kıyı şeridinde yaklaşık 1 saat arama faaliyetinde bulundu.

Doğar'ın yakınları da sahilde endişeli bekleyişlerini sürdürdü.

Havanın kararması dolayısıyla ara verilen çalışmalara yarın devam edileceği öğrenildi.

GÜNCELLEME - Kocaeli'de denize giren çocuk kayboldu

- Kaybolan çocuğu arama çalışmalarına ara verildi KİMLİK BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ

Kocaeli'de denize giren çocuk kayboldu

Kocaeli'de denize giren çocuk kayboldu

Kocaeli'de denize giren çocuk kayboldu

Kocaeli'de denize giren çocuk kayboldu

Kocaeli'de denize giren çocuk kayboldu

Kocaeli'de denize giren çocuk kayboldu

Kocaeli'de denize giren çocuk kayboldu

Kocaeli'de denize giren çocuk kayboldu

Kocaeli'de denize giren çocuk kayboldu

Kocaeli'de denize giren çocuk kayboldu

Kocaeli'de denize giren çocuk kayboldu

Kocaeli'de denize giren çocuk kayboldu
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Anahtar Kelimeler:
babalı boğulma Kandıra Kocaeli

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