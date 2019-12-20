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GÜNCELLEME - Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 19:10 | Son Güncelleme

D-100 kara yolunun İstanbul ve Ankara yönlerinde ulaşım normale döndü YOLUN AÇILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde konteyner yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Hereke mevkisinde, Hüseyin Savran yönetimindeki ham madde yüklü konteyner taşıyan 41 YY 329 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikameti tamamen, Ankara yününün ise tek şeridi ulaşıma kapandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kara yolunun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul yönüne trafik akışı Körfez gişelerden itibaren Anadolu Otoyolu'na verildi.

Tırın vinçle kaldırılmasının ardından yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kalan kara yolunun İstanbul istikameti ile Ankara yönünün tek şeridi açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli trafik kazası

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