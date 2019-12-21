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GÜNCELLEME - Kocaeli'de endüstriyel geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 15:15 | Son Güncelleme

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde endüstriyel geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Arslanbey Organize Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren endüstriyel geri dönüşüm fabrikasının sahasındaki yağ tanklarının bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.

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fabrika yangını Kocaeli yangın

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