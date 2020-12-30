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GÜNCELLEME - Kocaeli'de evde çıkan yangında yaralanan çocuk öldü

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.12.2020 15:50 | Son Güncelleme

KARDEŞLERDEN BİRİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan 2 kardeşten biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kozluk Mahallesi Aynalıkavak Sokak'ta Orhan Al'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında evin üst katında bulunan Zafer Can (17) ve kardeşi Çağatay Al (4), evden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Vücudunda yanıklar oluşan Çağatay Al, Kocaeli Üniversitesi Hastanesine, ağabeyi ise Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çağatay Al, hastanede yapılan üdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, Zafer Can Al'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde fenalık geçiren anne Gülşah Al'ı sağlık ekipleri sakinleştirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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