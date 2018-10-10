HABER

GÜNCELLEME - Kocaeli'de evlerden hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 19:13 | Son Güncelleme

Evlerden ziynet eşyası ve para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 6'sı kadın 7 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, evlerden ziynet eşyası ve para çaldığı ileri sürülen 6'sı kadın 7 şüpheli adli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evlerden ziynet eşyası ve para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

MOBESE görüntülerini inceleyen polis, olayla ilgili 6'sı kadın 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üstlerinde ve hırsızlık olayında kullanılan araçta yapılan aramada, 3 altın kolye, 10 çift küpe, 1 ruhsatsız tabanca, 7 mermi ve 2 özel yapım kapı açma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla salıverildi.

Aralarında yaşı küçük kız çocuğu da bulunan şüphelilerin, çeşitli suçlardan poliste kaydının olduğu belirlendi.

İstanbul'dan geldikleri Kocaeli'de, farklı mahallelerde site ve evlere özel aparatla kapıları açarak giren şüphelilerin, ziynet eşyası ve para çaldıktan sonra ortalığı düzenleyerek çıktıkları, bu nedenle mağdurların hırsızlık olduğunu sonradan fark ettiği belirtildi.

GÜNCELLEME - Kocaeli'de evlerden hırsızlık iddiası

- Evlerden ziynet eşyası ve para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 6'sı kadın 7 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

1 / 6

Kocaeli'de evlerden hırsızlık iddiası

Kocaeli'de evlerden hırsızlık iddiası
2 / 6

Kocaeli'de evlerden hırsızlık iddiası

Kocaeli'de evlerden hırsızlık iddiası
3 / 6

Kocaeli'de evlerden hırsızlık iddiası

Kocaeli'de evlerden hırsızlık iddiası
4 / 6

Kocaeli'de evlerden hırsızlık iddiası

Kocaeli'de evlerden hırsızlık iddiası
5 / 6

Kocaeli'de evlerden hırsızlık iddiası

Kocaeli'de evlerden hırsızlık iddiası
6 / 6

Kocaeli'de evlerden hırsızlık iddiası

Kocaeli'de evlerden hırsızlık iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adli süreç hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 9 ölü, çok sayıda kişi aranıyor

İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 9 ölü, çok sayıda kişi aranıyor

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteorolojiden İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle polise, askere ve korucuya müjde!

TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle polise, askere ve korucuya müjde!

Antalya'da şaşkına çeviren göründü! Her yeri beyaza bürüdü

Antalya'da şaşkına çeviren göründü! Her yeri beyaza bürüdü

Yurdum insanı yine şaşkına çevirdi! Böyle güvenlik önlemi görülmedi

Yurdum insanı yine şaşkına çevirdi! Böyle güvenlik önlemi görülmedi

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.