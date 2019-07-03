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GÜNCELLEME - Kocaeli'de FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 14:18 | Son Güncelleme

Kentte FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında dershane olarak kullanılan adreslere operasyon düzenlendi - Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI VE DETAY EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli'de FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte örgütün kapatılan dershanelerine alternatif olarak açıldığı iddiasıyla 6 adrese operasyon düzenlendi.

Dershane olarak kullanıldığı belirlenen adreslerde, yasaklanan yayınevlerine ait kitaplar ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon

Kocaeli'de FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon

Kocaeli'de FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon

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FETÖ operasyon

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