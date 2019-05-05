GÜNCELLEME - Kocaeli'de fuhuş operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi 40. Sokak'taki bir dernek tarafından işletilen masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda işletme sahibi H.A ile 6'sı kadın 11 kişi gözaltına alındı.
Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine götürülen şüphelilerden 6'sı işlemlerinin ardından salıverildi.
Adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü savcılıkça serbest bırakıldı, işletme sahibi H.A. ile G.S. çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı
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