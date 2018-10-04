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GÜNCELLEME - Kocaeli'de gasp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 19:38 | Son Güncelleme

Gebze ilçesinde Suriye uyruklu bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan aralarında bir polis ve bir muvazzaf askerin de olduğu 4 kişiden 2'si tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cep telefonu alım satım işi yapan Suriye uyruklu bir kişiyi, kendilerini polis olarak tanıtıp gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Suriye uyruklu kişinin, kendilerini polis olarak tanıtıp silah tehdidiyle 23 bin lira değerinde cep telefonunun gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Teknik takibin ardından ekipler, Gebze ve Darıca ilçeleri ile Kahramanmaraş'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Gebze Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru ile bir muvazzaf jandarma astsubayın da olduğu 4 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca ile çalıntı olduğu değerlendirilen cep telefonları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.S. ve E.Y. tutuklanırken, A.G. ve U.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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gasp Gebze TELEFON tutuklama

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