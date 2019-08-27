HABER

GÜNCELLEME - Kocaeli'de gasp şüphelileri yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 17:28 | Son Güncelleme

Üç şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli'de gasp şüphelileri yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi darbedip 600 lirasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Alınan bilgiye göre, Karabaş Mahallesi'ndeki parkta köpeğinin başka bir köpekle kavga etmesi sonucu darbedilerek 600 lirasının zorla alındığı iddiasıyla Ş.G. (44) polise başvurdu.

Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu olaya karışan şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler F.Y. (23), M.A. (31) ve S.Ö'yü (23) İzmit'teki iş yerlerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, alkollü olarak geldikleri parkta yanlarındaki köpeğe Ş.G'nin köpeğinin saldırdığı, S.Ö'nün de şikayetçinin köpeğini tekmelediği öğrenildi.

Daha sonra çıkan kavgada, şüphelilerin Ş.G'yi darbedip 600 lirasını aldığı belirtildi.

Kocaeli'de gasp şüphelileri yakalandı

Kocaeli'de gasp şüphelileri yakalandı

Sıfır araç aldı! Muayeneye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı Sıfır araç aldı! Muayeneye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı
Priene'nin, UNESCO'nun kesin listesinde yer alması için güç birliğiPriene'nin, UNESCO'nun kesin listesinde yer alması için güç birliği
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, eski makam aracını satışa çıkardıKahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, eski makam aracını satışa çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gasp izmit Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Partili Ünal'dan imalı sözler! 'Birilerini ikna etmeye ihtiyacımız yok'

AK Partili Ünal'dan imalı sözler! 'Birilerini ikna etmeye ihtiyacımız yok'

Sultanbeyli'de silahlı çatışma: Yaralılar var

Sultanbeyli'de silahlı çatışma: Yaralılar var

Şile sahilindeki yakıtın sırrı çözüldü

Şile'deki korkutan iddia gerçek çıktı!

Trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli araç geçişine açıldı

Avrasya Tüneli'ni araç geçişine kapatan kaza!

Urartular depreme karşı 'kilitli taş' kullanmış

Urartular depreme karşı 'kilitli taş' kullanmış

Sınırın sıfır noktasında 2’nci devriye hazırlığı! ABD helikopterleri böyle görüntülendi

Ortak devriye kararı alınmıştı! Böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.