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GÜNCELLEME - Kocaeli'de genç kızın şüpheli ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 17:05 | Son Güncelleme

İzmit ilçesinde, Filistin uyruklu genç kızın ölümünü şüpheli bulan polis ekiplerinin çalışması sonucu, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan babası ve ağabeyi tutuklandı ADLİ SONUÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli'de genç kızın şüpheli ölümü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Filistin uyruklu genç kızın ölümünü şüpheli bulan polis ekiplerinin çalışması sonucu, cinayet şüphelisi olarak baba ve ağabey tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Filistin uyruklu Siwar K'nin (20) dün balkondan düşerek ölümüne ilişkin çalışma başlattı.

Olayın gerçekleştiği adreste inceleme yapan ekip, Siwar K'nin boğazında morluklar olduğunu, yatak odasının kapısının kırıldığını tespit etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekip, bir kişinin olaya karıştığının belirlenmesi üzerine araştırmayı derinleştirdi.

Genç kızın öldürülmüş olabileceğini değerlendiren ekip, baba Z.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheli babanın emniyette, ailevi sorunlar nedeniyle İsrail'den Türkiye'ye geldiklerini, olay gecesi kendileriyle görüşmek için Kocaeli'ye gelen oğlu Y.K. ile aralarında tartışma çıktığı, bunun üzerine kızının kendisini odasına kilitlediği, oğlunun kapıyı kırarak içeri girmesi sonucu kızın balkondan atladığı, yaşadığını görerek tekrar eve taşıdıkları kızını, oğlunun boğarak öldürdüğü yönünde ifade vermesi üzerine, şüpheli Y.K'nin yakalanması için harekete geçildi.

Şüpheli ağabeyin, yurt dışına kaçma ihtimaline karşı önlem alan ekip, istihbari çalışmalar sonucu Y.K'nin İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki bir otelde olduğunu tespit etti. Yurt dışına gitmek için uçak saatini beklediği belirlenen Y.K, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Z.K. ile ağabey Y.K. tutuklandı.

Öte yandan, olaya ilişkin güvenlik kamerasında şüphelilerin balkondan düşen Siwar K'yi taşıdığı görüntüler yer alıyor.

Kocaeli'de genç kızın şüpheli ölümü

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Filistin Kocaeli Siwar

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