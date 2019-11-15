HABER

GÜNCELLEME - Kocaeli'de "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama"ya soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 17:35 | Son Güncelleme

Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli yakalandı GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici ifadeler kullandığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.

Başikele ilçesinde yaşayan iş adamı M.A'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında tezahüratta bulunan gençlere yönelik küfürlü ifadeler kullandığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Konu hakkında soruşturma başlatan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla M.A. hakkında gözaltı kararı verdi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin sözlerini kamerayla kayıt altına alan ve bunu sosyal medyada yayımlayarak infiale neden olan M.A. hakkında" ilgili merciler tarafından yasal sürecin başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halkımızın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza hakareti vatanseverlik sayacak kadar çarpık, onu seven ve destekleyenlerin ırzına, namusuna dil uzatacak kadar sapkın, hastalıklı bir beyne sahip bu kişi hakkında herkesi sağduyulu olmaya davet ediyor, gerekli cezayı yüce Türk adaleti önünde alması için bu işin sonuna kadar takipçisi olacağımızı saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız."

Şaşırtan anlar! Akan trafiğin arasında... Şaşırtan anlar! Akan trafiğin arasında...
Karaköy'de tepki çeken saldırıKaraköy'de tepki çeken saldırı
Kitabenin önündeki tabela kaldırıldıKitabenin önündeki tabela kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli soruşturma

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

Acun tüm yarışmacıları açıkladı!

Acun tüm yarışmacıları açıkladı!

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakırköy'de 'siyanür' dehşeti! Babanın yazdığı mesaj ortaya çıktı: Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim

'Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim'

İBB Başkanı İmamoğlu harekete geçti! 'Hedefimiz hızla tamamlamak'

İBB Başkanı İmamoğlu harekete geçti! 'Hedefimiz hızla tamamlamak'

İstanbul'da 'ara tatil' trafiği başladı! İşte trafikte son durum

İstanbul'da tatil trafiği başladı!

Son dakika: Yargıtay Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında cezaları onadı

Kritik davada cezalar onandı!

Sahte servis mağduru: Dolabın kapısını söküp götürdüler

'Dolabın kapısını söküp götürdüler'

Ukrayna'da iki Türk kızını öldüren sanık: Mesleğim dolandırıcılık, aylık gelirinin de 100 bin TL

Ukrayna'daki iki Türk kızını öldürmüştü! Mesleği ve geliri...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.