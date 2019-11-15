GÜNCELLEME - Kocaeli'de "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama"ya soruşturma

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici ifadeler kullandığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.

Başikele ilçesinde yaşayan iş adamı M.A'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında tezahüratta bulunan gençlere yönelik küfürlü ifadeler kullandığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Konu hakkında soruşturma başlatan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla M.A. hakkında gözaltı kararı verdi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin sözlerini kamerayla kayıt altına alan ve bunu sosyal medyada yayımlayarak infiale neden olan M.A. hakkında" ilgili merciler tarafından yasal sürecin başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halkımızın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza hakareti vatanseverlik sayacak kadar çarpık, onu seven ve destekleyenlerin ırzına, namusuna dil uzatacak kadar sapkın, hastalıklı bir beyne sahip bu kişi hakkında herkesi sağduyulu olmaya davet ediyor, gerekli cezayı yüce Türk adaleti önünde alması için bu işin sonuna kadar takipçisi olacağımızı saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız."

