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GÜNCELLEME - Kocaeli'de hırsızlık zanlısı cezaevi firarisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 21:25 | Son Güncelleme

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı (ADLİ SÜREÇ EKLENDİ)

GÜNCELLEME - Kocaeli'de hırsızlık zanlısı cezaevi firarisi yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir alışveriş merkezinden ve PTT Başmüdürlüğü'nden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan cezaevi firarisi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 6 Ekim'de Ömerağa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinden yaklaşık 50 bin liralık telefon ile Kocaeli PTT Başmüdürlüğü'nden bin lira, telefon ve ayakkabı çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Bir aylık çalışmanın ardından cezaevi firarisi R.K. (25), Kemalpaşa Mahallesi'nde polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin alışveriş merkezinde, kasa bölümündeki masaları karıştırması yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cezaevi firarisi hırsızlık

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