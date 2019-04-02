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GÜNCELLEME - Kocaeli'de iş yerinde bıçaklı soygun

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 18:12 | Son Güncelleme

Gebze'de girdikleri iş yerinde, çalışanları bıçakla etkisiz hale getirip para ve telefon çaldıkları iddia edilen Afgan uyruklu 5 kişi tutuklandı ADLİ SONUÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerindeki 2 kişiyi bıçakla yaralayıp 4 cep telefonu ile 150 bin lirayı iddiasıyla gözaltına alınan Afgan uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 24 Mart'ta Güzeller Mahallesi'nde bakliyat ticareti yapılan bir iş yerine giren 5 kişi, Mehmet E. ve Afgan uyruklu Abdülrahim M'yi bıçakla etkisiz hale getirip el ve ayaklarını bağladı.

Şüpheliler, iş yerindeki 4 cep telefonu ve 150 bin lirayı aldıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ve Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Afgan uyruklu İ.N. (20), Ş.S. (20), H.S. (20), S.M. (19) ve İ.M. (19) olduğunu tespit etti.

Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, şüphelileri İstanbul, Sakarya ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

Daha önce İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde de benzer bir olaya karıştıkları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılar, çıkartıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan soygun anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayıtlarda, iş yerine gelen şüphelilerin içerideki 2 kişiyi bıçakla etkisiz hale getirmeleri ile kasadaki ve tezgahtaki eşyaları poşete koymaları yer alıyor.

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