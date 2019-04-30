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GÜNCELLEME - Kocaeli'de karı koca evlerinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 20:33 | Son Güncelleme

Çiftin gözaltına alınan oğlu tutuklandı ADLİ SONUÇ VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli'de karı koca evlerinde ölü bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, karı koca evlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Billur Sokak'ta ikamet eden ailenin 14 yaşındaki kızı, sabah uyandığında bir firmada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan babası Fethi Ö. (49) ile annesi Dilek Ö'nün (41) yerde hareketsiz yattığını gördü.

Kızın, komşuları ve babasının iş arkadaşlarına haber vermesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin oğlu Birkan Ö'nün (20), 2 ve 14 yaşlarındaki kız kardeşleri uyuduğu sırada, tartıştığı anne ve babasını tabancayla öldürdüğünü belirledi.

Çevredeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarını inceleyen polis, plaka takip sisteminden Birkan Ö'nün kullandığı otomobilin Darıca ilçesi Cami Mahallesi Nimet Sokak'ta ormanlık alanda olduğunu belirledi.

Söz konusu bölgede gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında, olayda kullanıldığı tahmin edilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Kocaeli'de karı koca evlerinde ölü bulundu

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