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GÜNCELLEME - Kocaeli'de kayıp anne-kızı arama çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 17:10 | Son Güncelleme

Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem ile kızı Melike Tahnal'ın cesedinin gömüldüğü belirtilen yerde başlayan kazı çalışmalarının bugünkü bölümü tamamlandı KAZIYA ARA VERİLMESİ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem ile kızı Melike Tahnal'ın cesedinin gömüldüğü belirtilen yerde başlayan ve kemik parçası bulunan kazı çalışmalarına ara verildi.

Alınan bilgiye göre, bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince geçen hafta başlatılan ve olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilen çalışmalara, sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Soruşturma kapsamında, belirlenen bölgede iş makinesiyle kazı çalışması gerçekleştirildi.

Geniş bir alanı kapsayan arama çalışmalarında, belediyeye ait bir iş makinesiyle de arazi temizlik çalışması yapıldı.

Çalışmalarda, polis ekipleri güvenlik önlemi alırken bazı vatandaşların da çalışmayı izlediği görüldü.

Bölgede sabah saatlerinde başlayan kazı çalışmalarına ara verildi. Çalışmaların yarın devam etmesi bekleniyor.

- Olay

Körfez ilçesinde yaşayan aslen Ordulu olan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kayıp anne ve kızının öldürülerek gömüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine 3 Ocak'ta Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar sahilinde bulunan ağaçlık ve çalılık alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği "Melon"un tepkisi doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı.

Kazı çalışması sırasında dün kemik parçası bulunmuş, bölgede hazır bulunan olay yeri inceleme ekiplerince alınan kemik parçası incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

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kayıp arama

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