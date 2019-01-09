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GÜNCELLEME - Kocaeli'de kayıp anne-kızı arama çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 16:47 | Son Güncelleme

Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem ile kızı Melike Tahnal'ın cesedinin gömüldüğü belirtilen yerde başlayan kazı çalışmalarının bugünkü bölümü tamamlandı KAZIYA ARA VERİLMESİ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem ile kızı Melike Tahnal'ın cesedinin gömüldüğü belirtilen yerde başlayan çalışmalara ara verildi.

Alınan bilgiye göre, bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalara, sabah saatlerinden itibaren yeniden başlandı.

Soruşturma kapsamında, belirlenen bölgede Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi'ne ait 2 iş makinesiyle kazı çalışması gerçekleştiriliyor.

Geniş bir alanı kapsayan arama sahasında, ekipler iki uçtan çalışmalarını yapıyor.

Çalışma yapılan alanda yıllar içerisinde yükselme meydana geldiği düşünülerek, bölgenin olayın meydana geldiği zamanki seviyesine getirilmesinin planlandığı öğrenildi.

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri, kazı alanında iş makinelerinin açtığı yerlerde delil ve bulgu arama faaliyeti yürütüyor.

Kazı alanında polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, bazı vatandaşlar da çalışmayı izledi.

Bölgede sabah saatlerinde başlayan kazı çalışmalarına ara verildi. Çalışmaların yarın devam etmesi bekleniyor.

- Olay

Körfez ilçesinde yaşayan aslen Ordulu olan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kayıp anne ve kızının öldürülerek gömüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine, 3 Ocak'ta Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar sahilinde bulunan ağaçlık ve çalılık alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği "Melon"un tepkisi doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı.

Kazı çalışması sırasında dün kemik parçası bulunmuş, bölgede hazır bulunan olay yeri inceleme ekiplerince alınan kemik parçası incelenmek üzere İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında anne Havva, baba Harun, ağabey İsa ile kardeşler Fatih ve Ayşe Palu, İzmit ilçesindeki evlerinde, Tuncer ve eşi Emine Ustael de İstanbul'da canlı yayın konuğu oldukları televizyon kanalının stüdyolarının bulunduğu binaya gelen polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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