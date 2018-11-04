GÜNCELLEME - Kocaeli'de minibüs devrildi: 20 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şehitler Mahallesi mevkisinde T.I. idaresindeki Şirinköy şehir içi yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki bina arasındaki boşluğa devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 20 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada 20 kişinin yaralandığını söyledi.
Altıntaş, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.
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