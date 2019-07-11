HABER

GÜNCELLEME - Kocaeli'de NATO petrol boru hattından hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 20:00 | Son Güncelleme

Olayla ilgili adliyeye sevk edilen 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli'de NATO petrol boru hattından hırsızlık

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde NATO petrol boru hattından akaryakıt hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tepecik Mahallesi eski İstanbul yolu mevkisinde NATO petrol boru hattından akaryakıt hırsızlığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, olay yerine gittiklerinde terk edilmiş halde boru hattına bağlanmış bir düzenek ve hırsızlık olayında kullanılan kamyonet buldu.

Jandarma ekiplerince Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, olaya karıştığı tespit edilen M.A, Y.A, V.A, H.M. ve F.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de NATO petrol boru hattından hırsızlık<br />

Kocaeli'de NATO petrol boru hattından hırsızlık<br />

Kocaeli'de NATO petrol boru hattından hırsızlık<br />

Ormanda buldukları sincap yavrusu ailenin yeni üyesi olduOrmanda buldukları sincap yavrusu ailenin yeni üyesi oldu
Srebrenitsa şehitlerinin tek tek isimlerinin yazıldığı karanfiller duygulandırdıSrebrenitsa şehitlerinin tek tek isimlerinin yazıldığı karanfiller duygulandırdı
İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
petrol boru hattı

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz'daki bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

15 Temmuz'daki bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Hara'dan ilk tepki: En son gidişimde...

Hara'dan ilk tepki: En son gidişimde...

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afyonkarahisar’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Afyonkarahisar’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Vali Yazıcı: Balıkesir, 15 Temmuz’daki duruşuyla onuruna sahip çıktı

Vali Yazıcı: Balıkesir, 15 Temmuz’daki duruşuyla onuruna sahip çıktı

İBB Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu ile Tevfik Göksu arasında borçlanma tartışması!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

Son dakika: Pençe Harekâtı'nda sıcak gelişme! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Pençe Harekâtı'nda sıcak gelişme! 5 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.