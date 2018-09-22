HABER

GÜNCELLEME - Kocaeli'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 16 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 10:34 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nda devrilen midibüsteki biri öğretmen 2 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, İSİM VE DETAY BİLGİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 16 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 68 S 0462 plakalı midibüs, Anadolu Otoyolu'nun Şirinyalı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, öğrencilerden 13 yaşındaki Necati Enes S. olay yerinde yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan öğretmen Tufan B. (27), burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama, Derince Eğitim ve Araştırma, Körfez Devlet ve Gebze Fatih Devlet hastaneleri ile özel bir hastaneye kaldırılan 16 yaralının tedavisi sürüyor.

Bu arada, kazadan 3 kişinin de yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Olay nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapandı. Aracın kaldırılmasının ardından bölgede ulaşım normale döndü.

Bu arada, midibüsün İstanbul'a gitmek üzere Aksaray'dan yola çıktığı öğrenildi.

Kocaeli'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 18 yaralı

Kocaeli'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 18 yaralı

Kocaeli'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 18 yaralı

PARTNER'Anoreksiya mı oldun Berrak?''Anoreksiya mı oldun Berrak?'
80 yaşında, sevdiklerine hediyelik dokuyor80 yaşında, sevdiklerine hediyelik dokuyor
Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonuTaksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

Bir günde 65 şehit: Bu dünyada cehennemi gördüm

Bir günde 65 şehit: Bu dünyada cehennemi gördüm

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

ABD'de vahşet! Yeni doğmuş bebeklere satır ve bıçakla saldırdı, kanlar içinde bıraktı

ABD'de vahşet! Yeni doğmuş bebeklere satır ve bıçakla saldırdı, kanlar içinde bıraktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü tekstil patronuna eşinden şok suçlama! Yüzüme dışkısını sürerek...

Ünlü tekstil patronuna eşinden şok suçlama! Yüzüme dışkısını sürerek...

Asi Nehri’nde binlerce ölü balık sahile vurdu

Asi Nehri’nde binlerce ölü balık sahile vurdu

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

Kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın için mahkemeden tahliye kararı

Kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın için mahkemeden tahliye kararı

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.