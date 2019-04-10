KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de binaların bir ve ikinci katlarına tırmanarak balkon kapılarından girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinde 22 Mart-6 Nisan tarihlerinde bazıları ikinci katta olan 10 evden ziynet eşyası, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, para, televizyon ve bir otomobilin anahtarının alınarak çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameraları ile MOBESE görüntülerini inceleyen polis, dört kişinin pencerelerin korkuluk demirleriyle yağmur suyu gider borularından tırmanarak evlere girdiğini belirledi.

Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıka kaydı bulunan şüphelilerin İstanbul'un Maltepe ilçesinde olduğunu belirleyen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi hırsızlıkta kullandıkları değerlendirilen otomobille kaçmak isterken kovalamacanın ardından gözaltına aldı.

Şüpheliler V.A. (20), A.Y. (22), Z.G. (25) ve suça sürüklenen çocuk E.A, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.