KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de binaların bir ve ikinci katlarına tırmanarak balkon kapılarından girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinde 22 Mart-6 Nisan tarihlerinde bazıları ikinci katta olan 10 evden ziynet eşyası, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, para, televizyon ve bir otomobilin anahtarının alınarak çalınması üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameraları ile MOBESE görüntülerini inceleyen polis, dört kişinin pencerelerin korkuluk demirleriyle yağmur suyu gider borularından tırmanarak evlere girdiğini belirledi.
Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıka kaydı bulunan şüphelilerin İstanbul'un Maltepe ilçesinde olduğunu belirleyen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi hırsızlıkta kullandıkları değerlendirilen otomobille kaçmak isterken kovalamacanın ardından gözaltına aldı.
Şüpheliler V.A. (20), A.Y. (22), Z.G. (25) ve suça sürüklenen çocuk E.A, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da gerçekleştirdikleri hırsızlık suçlarından Z.G'nin 13, V.A'nın 30, A.Y'nın 28 ve suça sürüklenen çocuk E.A'nın 46 suç kaydının olduğu tespit edildi. A.Y'nin hırsızlık suçlarından 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
Öte yandan, suça sürüklenen çocuk E.A'nın cezaevi firarisi olarak hırsızlık suçlarından 3 yıl 1 ay hapis cezası olduğu, ayrıca hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Şüphelilerin Kocaeli genelinde 10 ayrı evden hırsızlık olayına karıştıkları bildirildi.
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