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GÜNCELLEME - Kocaeli'de otomobil hırsızlığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 23:39 | Son Güncelleme

Kocaeli merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 58 çalıntı araca el konuldu ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 10 ilde, oto hırsızlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 10 ilde çalıntı araçların motor şasi numaralarının değiştirilerek satılmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen "Düzenbazlar Çetesi" adlı suç örgütü üyelerinin yakalanması için harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, Gebze ilçesinde 2, İstanbul'da 7 olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemede şüphelilerin yaklaşık 100 çalıntı aracın motor şasi numaralarını değiştirerek sattıkları belirlendi.

Kocaeli, İstanbul, Ankara, Aydın, Düzce, Tekirdağ, Sakarya, Zonguldak, Sivas ve Yozgat'dan çalındığı tespit edilen 58 araca el konuldu.

Kriminal incelemede araçların şasi numaralarının değiştirildiğinin belirlendiği, incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Yaklaşık 5 milyon lira değerinde dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çetenin elebaşı olduğu iddia edilen S.Y. (37) ile F.O. (21), A.B. (23), O.Y. (28), H.Y. (37), E.Y. (40), A.A. (38), E.K. ve (39), K.Y. (25), sağlık kontrolleri sonrası Gebze Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, S.Y, E.Y, O.Y, A.B. ve F.O'yu tutuklarken, diğer şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Ele geçirilen bazı araçların sahiplerine teslim edildiği, soruşturmanın genişletilerek devam ettiği öğrenildi.

- Mağdur vatandaştan polise teşekkür

Aracı çalınan bir vatandaş (polis kamerasına) ocak ayından beri otomobilinin kayıp olduğunu belirterek, "Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aracımızı bulmuşlar, bugün teslimatını yaptılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Polislerimiz böyle güzel çalıştığı sürece hiçbir vatandaşımız bu konuda mağduriyet yaşamaz. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNCELLEME - Kocaeli'de otomobil hırsızlığı operasyonu

- Kocaeli merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 58 çalıntı araca el konuldu ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

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Kocaeli'de otomobil hırsızlığı operasyonu

Kocaeli'de otomobil hırsızlığı operasyonu
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Kocaeli'de otomobil hırsızlığı operasyonu

Kocaeli'de otomobil hırsızlığı operasyonu
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Kocaeli'de otomobil hırsızlığı operasyonu

Kocaeli'de otomobil hırsızlığı operasyonu
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Kocaeli'de otomobil hırsızlığı operasyonu

Kocaeli'de otomobil hırsızlığı operasyonu
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Kocaeli'de otomobil hırsızlığı operasyonu

Kocaeli'de otomobil hırsızlığı operasyonu
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Kocaeli'de otomobil hırsızlığı operasyonu

Kocaeli'de otomobil hırsızlığı operasyonu
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Kocaeli'de otomobil hırsızlığı operasyonu

Kocaeli'de otomobil hırsızlığı operasyonu
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Kocaeli'de otomobil hırsızlığı operasyonu

Kocaeli'de otomobil hırsızlığı operasyonu
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Kocaeli'de otomobil hırsızlığı operasyonu

Kocaeli'de otomobil hırsızlığı operasyonu
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Kocaeli'de otomobil hırsızlığı operasyonu

Kocaeli'de otomobil hırsızlığı operasyonu
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Kocaeli'de otomobil hırsızlığı operasyonu

Kocaeli'de otomobil hırsızlığı operasyonu
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Kocaeli'de otomobil hırsızlığı operasyonu

Kocaeli'de otomobil hırsızlığı operasyonu
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Kocaeli'de otomobil hırsızlığı operasyonu

Kocaeli'de otomobil hırsızlığı operasyonu
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Kocaeli'de otomobil hırsızlığı operasyonu

Kocaeli'de otomobil hırsızlığı operasyonu
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Kocaeli'de otomobil hırsızlığı operasyonu

Kocaeli'de otomobil hırsızlığı operasyonu
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çalıntı araç düzenbazlar çetesi Gebze Kocaeli operasyon

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