GÜNCELLEME - Kocaeli'de otomobil hırsızlığı operasyonu

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, Gebze ilçesinde 2, İstanbul'da 7 olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yaklaşık 5 milyon lira değerinde dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çetenin elebaşı olduğu iddia edilen S.Y. (37) ile F.O. (21), A.B. (23), O.Y. (28), H.Y. (37), E.Y. (40), A.A. (38), E.K. ve (39), K.Y. (25), sağlık kontrolleri sonrası Gebze Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, S.Y, E.Y, O.Y, A.B. ve F.O'yu tutuklarken, diğer şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Ele geçirilen bazı araçların sahiplerine teslim edildiği, soruşturmanın genişletilerek devam ettiği öğrenildi.

- Mağdur vatandaştan polise teşekkür

Aracı çalınan bir vatandaş (polis kamerasına) ocak ayından beri otomobilinin kayıp olduğunu belirterek, "Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aracımızı bulmuşlar, bugün teslimatını yaptılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Polislerimiz böyle güzel çalıştığı sürece hiçbir vatandaşımız bu konuda mağduriyet yaşamaz. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.