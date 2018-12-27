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GÜNCELLEME - Kocaeli'de özel hastaneden ilaç hırsızlığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 19:24 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2'si eczane teknikeri 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli'de özel hastaneden ilaç hırsızlığı iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, onkoloji hastalarının kullandığı ilaçları özel bir hastaneden dışarı çıkararak sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si eczane teknikeri olmak üzere 3 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, özel hastanenin yöneticisi, onkoloji hastalarının kullanmış olduğu ilaçların hastaneden çıkarılarak satıldığını ihbar etti. Bunun üzerine Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından hastanede eczane teknikeri olan A.K, İ.O. ve K.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastanede eczane teknikeri olan A.K'nin onkoloji hastalarının kullandığı ilaçları, fizik tedavi hastalarının sürücülüğünü yapan İ.O'ya vererek hastaneden çıkardığı, daha sonra ilaçları yine eczane teknikerliği yapan K.T'ye vererek satışını sağladıkları belirlendi.

Kocaeli'de özel hastaneden ilaç hırsızlığı iddiası

Kocaeli'de özel hastaneden ilaç hırsızlığı iddiası

Kocaeli'de özel hastaneden ilaç hırsızlığı iddiası

Kocaeli'de özel hastaneden ilaç hırsızlığı iddiası

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Anahtar Kelimeler:
ilaç hırsızlığı Kocaeli

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